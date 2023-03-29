بشار: حجز أكثر من قنطارين من اللحوم الفاسدة

حجزت مصالح الشرطة بالتنسيق مع مصالح المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات، ومصالح مديرية الفلاحة، كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، قدر وزنها بـ257 كيلوغرام.

وحسب ما كشفت عنه خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار في بيان موجه للصحافة فإن العملية تمت في إطار تنفيذ خرجات يومية لمراقبة مختلف المحال التجارية شملت عمليات مراقبة واسعة لمحلات البيع بالتجزئة للحوم الحمراء والدواجن، حيث تم الوقوف على مدى التزام أصحاب هذه المحال بالأنظمة واللوائح المعمول بها، على غرار: احترام شروط الحفظ، مصدر اللحوم، مراقبة الوثائق اللازمة، إلى غيرها من الشروط المتعلقة بممارسة هذا النشاط التجاري، وهي العملية التي مكنت من الوقوف على تجاوز مسجل من طرف صاحب أحد المحال التجارية، حيث بينت عملية المراقبة الدقيقة للحوم من طرف الطبيب البيطري لمديرية المصالح الفلاحية، عدم صلاحية الكمية المحجوزة التي جردها وحجزها وإتلافها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وكشف البيان إلى أن العملية تأتي تجسيدا لما تقوم به فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بشـار، في مجال التنسيق مع مختلف الهيئات والشركاء، لمجابهة الممارسات التجارية غير المحترمة لشروط النظافة والنظافة الصحية، وتفادي كل ما من شأنه المساس بصحة المستهلك خلال الشهر الفضيل، خاصة مع تسجيل ارتفاعات محسوسة في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على شروط حفظ السلع.