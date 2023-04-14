أنغولا تجدد تمسكها بنصرة الشعب الصحراوي

جددت نائب رئيس الحزب الحاكم بأنغولا “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا” لويزة ديمياو، تمسك بلادها بنصرة كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والإستقلال، وذلك خلال إستقبالها لسفير الجمهورية الصحراوية بأنغولا حمدي الخليل ميارة.
وخلال اللقاء، إستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. كما أطلع السفير الصحراوي مضيفته على آخر المستجدات التي تشهدها القضية الصحراوية، آخر مستعمرة في إفريقيا وضرورة العمل على تصفية الإستعمار منها.
كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية التاريخية التي تعود إلى تاريخ كفاح الشعب الأنغولي من أجل الإستقلال.