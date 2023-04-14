أنغولا تجدد تمسكها بنصرة الشعب الصحراوي

جددت نائب رئيس الحزب الحاكم بأنغولا “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا” لويزة ديمياو، تمسك بلادها بنصرة كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والإستقلال، وذلك خلال إستقبالها لسفير الجمهورية الصحراوية بأنغولا حمدي الخليل ميارة.

وخلال اللقاء، إستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. كما أطلع السفير الصحراوي مضيفته على آخر المستجدات التي تشهدها القضية الصحراوية، آخر مستعمرة في إفريقيا وضرورة العمل على تصفية الإستعمار منها.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية التاريخية التي تعود إلى تاريخ كفاح الشعب الأنغولي من أجل الإستقلال.