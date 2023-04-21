مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكر المصدر، بأن عناصر من قوات الاحتلال اعتدوا على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

وكثف المستوطنون من اقتحامهم للمسجد المبارك منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت قوات الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه ودققت في بطاقات الفلسطينيين الشخصية وضيقت على الوافدين إليه.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت السبت الماضي مصلى شباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.