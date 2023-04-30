مصرع شاب تحت عربة لدك الزفت بسيدي بلعباس

شهد الطريق الوطني رقم 7 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس ومعسكر مساء يوم الأحد حادثا مأساويا تمثل في مصرع شاب لا يتعدى من العمر 27 سنة وسط ورشة أشغال لتهيئة طريق عمومي في الشطر الرابط بين بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم ، وذلك بعد أن سحقت جزء من جسده عربة لدك الزفت وسط ذهول من حضروا الواقعة.

ووفقا لما تم تداوله محليا فإن "سائق العربة لم يتسن له رؤية الضحية بعد أن هم بقيادة الآلة إلى الوراء في إطار عمله المتمثل في دك الزفت بعد وضعه على الطريق المعني بالتهيئة ، قبل أن يتعالى صراخ عمال الورشة لإشعار السائق بوجود عامل تحت العربة ليتم على جناح السرعة دعوة رجال الحماية المدنية للتدخل ، وهو ما حدث لكن من دون أن تكون هناك أي فرصة لإنقاذ الضحية من الهلاك بعد أن أكدت المعطيات مصرع المعني وسط الورشة.

يُذكر أن جثة الضحية حولت إلى المصلحة المختصة التابعة لمستشفى سفيزف 39 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس ، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.