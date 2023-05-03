حصيلة ثقيلة لحوادث المرور خلال أسبوع

توفي 35 شخصاً وأصيب 2153 آخرون بجروح إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال أسبوع. جاء في حصيلة للحماية المدنية أنّ أثقل حصيلة سجلت بولاية برج بوعريريج بمقتل 3 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 78 آخرين إثر وقوع 49 حادث مرور.

وبخصوص عمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة نفسها، الممتدة من 23 إلى 29 أفريل الماضي، بـ 16098 تدخل تم خلاله إسعاف وإجلاء 16096 جريح ومريض إلى المستشفيات.

وقامت المصالح ذاتها بـ 1891 تدخلاً سمح بإخماد 1365 حريق، أهمها سجل بولايات الجزائر، البليدة ووهران. وأفيد أنّ وحدات الحماية المدنية قامت خلال الفترة نفسها في مجال العمليات المختلفة بـ 5524 تدخل من أجل إنقاذ 307 أشخاص في حالة خطر وتغطية 4745 عملية إسعاف.