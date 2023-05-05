غليزان: سارقة الأقراط الذهبية في قبضة شرطة وادي أرهيو

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بوادي أرهيو في غليزان من توقيف امرأة في العقد الثالث من العمر تقوم بسرقة أقراط الفتيات القصر مع استرجاع المسروقات.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بوادي أرهيو لشكاوى من قبل أولياء فتيات قصر بخصوص تعرض بناتهم لفعل السرقة التي طالت أقراطهن من المعدن الأصفر.

وبعد تكثيف الأبحاث وتفعيل عنصر الاستعلام وبفضل التبليغات التي قدمها المواطنون لعناصر الفرقة بخصوص تحديد مكان تواجد المشتبه فيها ليتم توقيفها،

السالفة الذكر التي تنحدر من إحدى الولايات الوسطى للبلاد وضبط بحوزتها على الأقراط المسروقة، حيث قدمت أمام الجهات القضائية.

وفي هذا الصدد تشيد مصالح أمن ولاية غليزان بالتصرف الإيجابي للمواطنين وبدرجة الوعي وروح المواطنة والحس الأمني لديهم، كونهم شريك مهم في المعادلة الأمنية.

من جهة أخرى ذكرت مصادر "الخبر" أن محكمة وادي أرهيو قد أدانت المرأة السارقة بـ 7 سنوات حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين.

وللإشارة فإن المتهمة مسبوقة قضائيا عن نفس التهمة.