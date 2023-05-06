حجز أزيد من 09 قناطير من المخدرات ببشار وعين الصفراء

تمكن أعوان الفرق الجمركية العملياتية التابعة لمصالح مفتشيتي أقسام الجمارك بكل من بشار وعين الصفراء، على إثر عمليين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية. من حجز 942 كلغ من الكيف المعالج.

كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في مركبة رباعية الدفع و7 أحمرة.

في حين، تكرس العمليتان الجهود الميدانية الحثيثة والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في سبيل مكافحة التهريب بكل أشكاله. لاسيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته.