Annonce importante pour les pèlerins algériens

L’Office national du Hadj et de l’Omra a annoncé l’ouverture de centre de formation et d’entrainement, à travers l’ensemble du territoire national, au profit des pèlerins qui s’apprête à accomplir le Hadj en 2023.

Des Imams et professeurs sont chargés d’assurer une formation à ces pèlerins.

Les pèlerins concernés par ce programme sont appelés à visiter la page officielle du ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, pour s’informer des mosquées et centres de formations proches de leurs domiciles, chargés d’assurer cette formation, lit-on dans le même communiqué.