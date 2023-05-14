تلمسان: وفاة غامضة لشاب

أفاد بيان صادر عن خلية الاتصال والاعلام للحماية المدنية في تلمسان أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلت على إثر بلاغ تلقاه مركز التنسيق العملي مفاده وجود ضحية ملقاة في منحدر إثر سقوطها من أعلى تل على ارتفاع قدره حوالى 20متر بالمكان المسمى الكاف بسيدي الطاهر بأعالي بلدية تلمسان.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 24سنة وجدت متوفاة متأثرة بإصابات متعددة، تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بتلمسان.

وأضاف البيان تبقى ملابسات الوفاة غامضة، الى حين ما تسفر عنه تحقيقات الجهات الأمنية المختصة.