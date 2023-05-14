قالمة: حجز أكثر من 8 آلاف كبسولة مهلوسة بقالمة

أطاحت قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية ڨالمة ، بشاب يبلغ من العمر 35 سنة، على خلفية ضبط بحوزته كمية معتبرة من الأدوية ذات الأساس المخدر وصفائح من راتنج القنب الهندي ، وقدمته أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه رهن الحبس.

واستنادا إلى خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة ، فقد تمت العملية على مستوى الحي السكني 01 نوفمبر 1945 ببلدية هيليوبوليس ، بعد وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق.

وإثر معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أوقف المشتبه فيه البالغ 35 سنة والمقيم بڨالمة ، بعد ضبط وحجز منه مالايقل عن 8550 كبسولة من الأدوية ذات الأساس المخدر،09 صفائح مخدرات (راتنج القنب الهندي) بوزن إجمالي قُدّر بـ 920.03 غ ، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الاتجار.

وقد كون ضد المشتبه فيه ملف قضائي عن أفعال " حيازة وتخزين المخدرات (راتنج القنب الهندي) بطرقة غير مشروعة لغرض البيع، حيازة وتخزين بضاعة أجنبية حساسة قابلة للتهريب (أدوية ذات خصائص مخدرة) داخل الإقليم الجمركي دون تقديم ما بثبت حيازتها إزاء التشريع الجمركي بغرض البيع ، التهريب لمواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي . الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة وتوزيع مواد صيدلانية عن طريق مؤسسة غير معتمدة من المصالح المؤهلة قانونا.

لمشتبه به قُدّم أمام الجهات القضائية بڨالمة اليوم الأحد ، ليصدُر في حقه أمر إيداع

18 شهرا حبسا نافذا وغرامة لمروجي الكوكايين

وفي عملية منفصلة ، أوقفت قوات الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية ڨالمة ، على مستوى حي شكروبة بالمدينة الجديدة ببلدية ڨالمة ، شابين اثنين يبلغان 19 سنة و30 سنة ، ويقيمان بقالمة ، بعدما ضبطت بحوزتهما 05 رُزم صغيرة الحجم من المخدرات الصلبة (كوكايين) بوزن غجمالي قدرته مصالح الفرقة بـ 1.92 غراما ، وسلاح أبيض من الصنف السادس (قارورة غاز مسيل للدموع)، بالإضافة إلى نصف قرص من مؤثر عقلي ومبلغ مالي من العملة الأجنبية بـ 615 أورو.

وقد كوّن ضد المشتبه فيهما ملف قضائي عن أفعال "حيازة ونقل المخدرات الصلبة (كوكايين) بطريقة غير مشروعة ، لغرض البيع ، حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس (قارورة غاز مسيل للدموع) دون مبرر شرعي .

قدّم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية بڨالمة ، اليوم الأحد ، حيث أصدرت في حق كل واحد منهما 18 شهرا حبسا نافذا مع الإيداع ، وغرامة مالية نافذة.