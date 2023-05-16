تلمسان: حجز مخدرات ومؤثرات عقلية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاءت القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما بحيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة على مستوى مدينة تلمسان.

وبين العمل الميداني لقوات الشرطة وترصد نشاطهم الإجرامي، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي توقيف شخصين مشتبه فيهما في العقد الرابع من العمر، في حين تم ضبط وحجز كمية من المخدرات تقدر بـ89 غرام، وكمية من المؤثرات العقلية ومواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي قدرت بـ793 قرص من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى ختم طبي مقلد، ووصفات طبية مقلدة تحتوي على مؤثرات عقلية، ومبلغ مالي قدره 70.500 دج من عائدات ترويج هذه السموم. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما عن قضية "حيازة، وتخزين المخدرات (كيف معالج) قصد البيع بصفة غير مشروعة، حيازة وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع بصفة غير مشروعة، حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي قصد البيع بدون رخصة، تقليد وصفات طبية تحتوي على مؤثرات عقلية عن طريق جماعة إجرامية منظمة" قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ع. ب. ش