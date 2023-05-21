إفشال مخطط لإغراق سيدي بلعباس بالكوكايين

أفشلت شرطة سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الفارطة مخططا رهيبا كان يراد من ورائه اغراق المدينة وما جاورها بما يعادل 1 كلغ من المخدرات الصلبة "كوكايين" القادمة من المغرب، وذلك بعد نجاح عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مرين 60 كم من ضبط كمية من هذه السموم على مستوى حاجز أمني، قبل ان يفضي تواصل التحقيقات والتحريات الدقيقة التي قادتها فرقا مؤهلة الى حجز كيلوغرام صافي من "الكوكايين" بداخل احدى الشقق الفاخرة الكائنة بمدينة وهران في سابقة تعد الاولى من نوعها على مستوى مديرية الامن الولائي لسيدي بلعباس.

وكان يراد من وراء المخطط استهداف فئة المتمدرسين مع حلول موعد امتحانات نهاية السنة الدراسية وفقا لما توصل اليه المحققون، مع الاشارة الى توقيف رجال الشرطة لثلاثة اشخاص من ضمنهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة اضافة الى شابة (26 سنة) ناهيك عن شاب يبلغ من العمر 43 سنة كان قد ورد اسمه ضمن مجريات التحقيق، قبل تقديم هم أمام النيابة المختصة اقليميا مساء يوم الأحد.

يذكر ان كمية "الكوكايين" المحجوزة تعادل قيمتها ال 3 ملايير سنتيم مع الاشارة الى ضبط رجال الامن خلال العملية لقرابة 300 مليون سنتيم ومبلغ مقدر ب 50 اورو اعتبر من عائدات الترويج.