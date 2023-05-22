انهيار جزئي لعمارة بوهران.. ترحيل 20 عائلة

تم اليوم ترحيل 20 عائلة من شارع بغدادي بن محمود بوهران إلى القطب الحضري وادي تليلات موقع 3000 مسكن. حيث تم تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح العملية.

وأوضحت ولاية وهران أنه على إثر انهيار جزء من العمارة بـ 03 شارع بغدادي بن محمود ليلة الجمعة 19ماي، قرر والي ولاية وهران السعيد سعيود ترحيل العائلات القاطنة بها حفاظا على أرواحها.

وبعد مباشرة الإجراءات الإدارية أشرف اليوم رئيس دائرة وهران، رئيس بلدية وهران، مدير السكن والمكلف بالسكن بديوان الوالي على عملية ترحيل 20 عائلة إلى القطب الحضري وادي تليلات موقع 3000 مسكن، حيث تم تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح العملية، كما تمت عملية هدم البناية.