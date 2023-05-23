توقيف 4 أشخاص ببرج باجي مختار

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج باجي مختار من توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و46 سنة في قضية حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت العملية عن حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ3900 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ وحجز صفيحة من المخدرات (القنب الهندي) قدر وزنها بـ83.31 غرام بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الصغير، بالإضافة إلى حجز 07 هواتف نقالة ودراجة نارية ومبلغ مالي قدره 228000 دج يعتبر كعائدات بيع هذه السموم.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة برج باجي مختار حيث صدر في حقهم أمر إيداع.