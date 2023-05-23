صحيفة إسبانية: رونالدو يريد مغادرة النصر

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في فسخ عقده مع نادي النصر السعودي، وذلك بعد أشهر معدودة من انتقاله من مانشستر يونايتد.

قبل 5 أشهر انتقال "الدون" إلى "العالمي" عقب إنهاء عقده مع مان يونايتد بشكل ودي، وذلك مقابل 200 مليون يورو في الموسم حتى العام 2025.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه "على الرغم من حالة الاستقرار التي يعيشها رونالدو في العاصمة السعودية، إلا أن البعض بدأ يتحدث عن مستقبله وإمكانية رحيله بعد الفشل الرياضي الذي صاحب فريق النصر حتى الآن".

يشار إلى أن النصر خسر كأس السوبر السعودي، وكذلك كأس الملك، كما يبتعد عن اتحاد جدة في صدارة الدوري السعودة بـ 3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.