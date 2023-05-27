اضطراب جوي على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت إلى تساقط أمطار غزيرة تكون في بعض الأحيان مصحوبة برعود ورياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة (أصفر) أن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية ستتهاطل بداية من ظهر اليوم وإلى غاية صبيحة يوم غد الأحد ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، الشلف، باتنة، الجلفة، تلمسان، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة معسكر والبليدة.

من جهة أخرى ستشهد ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض والنعامة هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير للرمال قد تحجب مدى الرؤية.