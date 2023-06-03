ورقلة: مغادرة أول فوج من الحجاج إلى البقاع المقدسة

غادر ليلة البارحة، أول فوج من حجاج ولايات جنوب شرق الوطن إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لموسم (2023ميلادي/1444 هجري)، في أول رحلة ذهابا انطلاقا من مطار ''عين البيضاء'' بورقلة.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن هذا الفوج الأول من ضيوف الرحمان يتشكل من 300 حاج وحاجة تم نقلهم على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث جرت مراسم توديعهم بحضور السلطات الولائية.

ووضعت تسهيلات من قبل مصالح شرطة الحدود والجمارك الجزائرية لفائدة الحجاج لاستكمال إجراءات المغادرة، إلى جانب تجنيد أعوان الحماية المدنية ومتطوعي الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية.

وبرمجت 13 رحلة جوية نحو البقاع المقدسة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من مطار "عين البيضاء" بورقلة لنقل أفواج من حجاج ولايات ورقلة وغرداية وتمنراست وإليزي والوادي وجانت وتقرت والمنيعة والمغير وإن صالح لأداء مناسك الركن الخامس في الإسلام، كما أفادت المديرية الجهوية لذات الشركة.

وتتواصل رحلات الذهاب خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 16 جوان الجاري لنقل نحو 3.900 حاج بمعدل 290 راكبا في كل رحلة نحو مطاري المدينة المنورة وجدة، فيما برمجت رحلات العودة نحو مطار "عين البيضاء" بورقلة في الفترة الممتدة من 7 إلى 22 جويلية القادم.

وتم الترخيص لثلاث وكالات سياحة وأسفار معتمدة لمرافقة وضمان التكفل بالحجاج على مستوى ولاية ورقلة.