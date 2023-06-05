العاصمة: وفاة ثلاثة أشخاص في حريق شقة

توفي ثلاثة أشخاص فجر اليوم الإثنين في حريق شقة بحي " عدل" الواقع في بلدية أولاد فايت.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان، بأن إسعافاتها تدخلت على الساعة الرابعة من فجر هذا الإثنين وثماني دقائق (04:08) من أجل إخماد حريق شقة بالطابق التاسع لعمارة من تسعة طوابق وآخر أرضي بحي 1500 مسكن عدل ببلدية أولاد فايت دائرة الشراقة ولاية الجزائر.

وأضاف نفس المصدر إنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي العمارة، مخلفا ثلاث وفيات، كما أن مصالح الحماية المدنية سخرت لهذه العملية ثلاث سيارات إسعاف وست شاحنات إطفاء وسلم ميكانيكي.