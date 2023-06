الرضاعة الطبيعية تؤثر على الدرجات العلمية للأطفال

خلصت نتائج دراسة جديدة أجرتها جامعة "أكسفورد" البريطانية، إلى أن فرصة الحصول على الدرجات العليا في اختبارات الثانوية العامة البريطانية بين أطفال الرضاعة الطبيعية، أعلى بمرتين من نظيرتها لدى الأطفال الذين لم يتلقوا رضاعة طبيعية.



نُشرت دراسة أكسفورد في دورية Archives of Disease in Childhood العلمية، وهي أكبر دراسة تُظهر أن الرضاعة الطبيعية تؤثر في تحسين الأداء الدراسي للأطفال، إذ اعتمدت الدراسة على بيانات من "دراسة فوج الألفية" التي تعقبت 18,818 طفلاً في بريطانيا.



صحيفة The Times البريطانية، ذكرت الثلاثاء 6 جوان 2023، أن الباحثين درسوا بيانات 4940 تلميذاً في إنجلترا، ولدوا بين عام 2000 وعام 2002، وكان ثلثهم ممن لم يرضعوا رضاعة طبيعية قط، أما الباقون فكانوا ممن رضعوا رضاعة طبيعية بمددٍ مختلفة، وكان عشرهم ممن رضعوا رضاعة طبيعية مدةً تزيد على عام كامل.



تُشير الدراسة إلى أنه عند النظر في نتائج هؤلاء الأطفال في اختبارات الثانوية العامة البريطانية، التي أُجريت وهم في سن 16 عاماً، وجد الباحثون أن درجات الأطفال ترتفع ارتفاعاً مطرداً مع مدة الرضاعة الطبيعية.



كذلك رجَّح باحثو الدراسة أن يكون ذلك بسبب أن العناصر الغذائية في حليب الثدي تعزز نمو الدماغ، لا سيما أن الرضاعة الطبيعية مدة 4 أشهر على الأقل أفضت- بحسب الدراسة- إلى زيادة كبيرة في احتمالية اجتياز الأطفال لخمسة اختبارات على الأقل.



أما الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية، فإن 10% منهم فقط هم من حصلوا على درجة "ممتاز مرتفع" (A*)، أو درجة "ممتاز" (A) في اختبار اللغة الإنجليزية، وتزداد هذه النسبة إلى 23% بين الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية مدةً تتراوح بين 4 أشهر و12 شهراً، وترتفع إلى نسبة 29% في الأطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية مدة تزيد على عام.



على النحو نفسه، توصلت الدراسة إلى أن نسبة الحاصلين على درجات "ممتاز مرتفع" و"ممتاز" في اختبار الرياضيات بلغت 11% بين أطفال الرضاعة الطبيعية، وارتفعت النسبة إلى 24% بين من رضعوا رضاعة طبيعية مدةً تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وإلى نسبة 30% بين من تلقوا الرضاعة الطبيعية مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، وإلى نسبة 31% ممن رضعوا رضاعة طبيعية مدةً تزيد على عام كامل.



وفي المجمل، اجتاز 81% من الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية مدة عام على الأقل شهادة الثانوية العامة للغة الإنجليزية، في حين انخفض معدل النجاح إلى 58% بين الراضعين بزجاجة الرضاعة الصناعية.



لا يزال الارتباط قائماً بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع درجات النجاح في الاختبارات، حتى بعد أن أخذ الباحثون في الحسبان بقية العوامل المؤثرة، مثل الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ودرجة ذكاء الأمهات.



بعد تعديل النتائج وفقاً لهذه العوامل كان الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية عاماً كاملاً على الأقل أعلى فرصة بنسبة 39% في الحصول على درجة "ممتاز مرتفع" ودرجة "ممتاز" في اختبار الرياضيات واختبار اللغة الإنجليزية.



يقول رينيه بيريرا إلياس، الطبيب والباحث الرئيسي في الدراسة: "علينا أن نواصل تشجيع الرضاعة الطبيعية متى أمكن ذلك، لأن لها فوائد عديدة، وتحسن التحصيل الأكاديمي ليس إلا إحدى هذه الفوائد".



في هذا السياق توصي "هيئة الخدمات الصحية البريطانية" بإرضاع الأطفال من الثدي مدة 6 أشهر، قبل الانتقال إلى مزيج من حليب الأم والطعام العادي.



كما ذهبت الدراسة إلى أن "الوسيلة الرئيسية" التي يؤثر بها الاعتماد على الرضاعة الطبيعية في تحسين درجات الامتحانات، هي تعزيز نمو دماغ الأطفال، لأن "حليب الثدي يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، ومغذيات دقيقة تعزز النمو العصبي".



كما أشارت الدراسة إلى أن الرضاعة الطبيعية تحسن الرابطة بين الأم والطفل، ما قد يساعد في زيادة الذكاء.