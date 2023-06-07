شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

وجهت مصالح شرطة العاصمة ممثلة في فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة القضائية الأولى نداء للجمهور، يخص قضية نصب واحتيال.

وجاء في بيان لذات المصالح، اليوم الأربعاء، "فإنه طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة باب الواد، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى لأمن ولاية الجزائر أنهت إلى علم المواطنين، أن المرأة الظاهرة في الصورة المدعوة "ب.ز". مشتبه فيها في قضية النصب والاحتيال.

كما وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد تعرض لأفعال مماثلة من قبل المشتبه فيها، التقرب من مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الكائن مقرها على شارع باستور الجزائر العاصمة. قصد تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.