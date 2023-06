Un dispositif spécial pour la sécurisation des épreuves du Bac

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif spécial pour la sécurisation et le bon déroulement des épreuves du baccalauréat 2023, prévues à partir de dimanche, qui prévoit une série de mesures visant à sécuriser les périmètres de tous les établissements scolaires au niveau national, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services.

"En prévision des épreuves du baccalauréat session 2023, le Commandement de la Gendarmerie nationale a adopté une série de mesures visant à sécuriser les périmètres des établissements scolaires, et ce, à travers l'intensification des patrouilles de contrôle et la facilitation de la circulation sur les axes menant aux centres d'examen", ajoute la même source.

Le dispositif prévoit "le déploiement d'unités fixes et mobiles pour garantir une sécurité de proximité efficace et efficiente".

Il repose également sur "la sécurisation "des centres d'examen et leurs périmètres, l'accompagnement et la protection de l'opération de distribution des sujets des épreuves à partir des directions de l'éducation jusqu'aux centres d'examen, outre la protection des sujets transportés par voie aérienne au profit des centres situés dans les régions sahariennes et la sécurisation du transport des copies des réponses à partir des centres d'examen aux centres de correction".

Ces opérations seront accompagnées d'activités de sensibilisation des candidats menées par des unités spécialisées de la Gendarmerie nationale, des unités de sécurité routière et des brigades de protection des mineurs.

Le Commandement de la GN rappelle que le numéro vert 1055 reste à la disposition des citoyens pour toute demande de secours, d'assistance ou d'intervention, ainsi que la page Facebook "Tariki" pour consulter l'état des routes durant les jours d'examen, conclut le communiqué.