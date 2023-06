L'UIP félicite le président de la République

Le président de l'Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'élection de l'Algérie en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025, affirmant que "l'expérience et le leadership de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme seront très utiles dans le rôle de cet organe dans le maintien de la paix dans le monde".

"Cher Monsieur le Président, je vous écris en ma qualité de président de l'UIP pour vous adresser, en mon nom propre et au nom de cette organisation parlementaire internationale, mes plus vives félicitations pour la récente élection de la République algérienne démocratique et populaire en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour la période biennale 2024/2025", a écrit vendredi Duarte Pacheco dans sa lettre.

"Je voudrais, en votre nom, Monsieur le Président, souhaiter à l'Algérie la meilleure des chances pour occuper ce poste d'énorme responsabilité et je suis certain que l'expérience et le leadership de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent seront des plus utiles dans le rôle de cet organe dans le maintien de la paix dans le monde. C'est dans cet esprit que je tiens à vous réitérer mes plus vives félicitations pour votre élection", a-t-il ajouté.

Avant de poursuivre: "Je saisis également cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre récente désignation par l'Union africaine comme leader de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. C'est la reconnaissance méritée de votre expérience et de celle de l'Algérie dans ces tâches très importantes".