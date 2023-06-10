تيبازة : انتشال جثتين أخريين للحراڨة

انتشلت قوات خفر السواحل ،مساء اليوم السبت ،جثنين من كلا الجنسين ،مجهولتي الهوية لشخصين توفيا غرقا في عرض البحر قبالة سواحل بلديتي الداموس والأرهاط غربي الولاية. وتدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية بشرشال، اليوم على الساعة 15 و 18د من اجل نقل جثتين متوفيتين من ميناء شرشال، انتشلت من طرف خفر السواحل بشرشال. الضحيتين من كلا الجنسين، مجهولتي الهوية نقلتا الى مستشفى سيدي غيلاس. ويأتي انتشال الجثتين المذكورتين بعد ساعات فقط من انتشال 10 جثث لأشخاص آخرين لقوا حتفهم غرقا بعد انقلاب قارب كان على متنه 28 شخصا من "الحراقة" في محاولة هجرة غير شرعية نحو الضفة الشمالية للمتوسط بداية الأسبوع ، تم انقاذ اثنين منهم فيما يبقى 10 أشخاص في عداد المفقودين ، بعد انتشال 16 جثة للضحايا لحد الساعة .