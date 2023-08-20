عينة من اللعاب قد تكشف علامات مبكرة لأمراض خطيرة

يعتقد العلماء أنهم وجدوا طريقة لتحديد العلامات التحذيرية المبكرة لأمراض الأوعية الدموية من عينة بسيطة من اللعاب.



واستخدم الفريق غسول فم بسيطا لمعرفة ما إذا كانت مستويات خلايا الدم البيضاء، وهو مؤشر على التهاب اللثة، في لعاب البالغين الأصحاء يمكن ربطها بعلامات تحذيرية لأمراض القلب والأوعية الدموية.



ووجدوا أن المستويات المرتفعة مرتبطة بضعف التمدد بوساطة التدفق، وهو مؤشر مبكر على صحة الشرايين السيئة.



وقال الدكتور تريفور كينغ من جامعة ماونت رويال، المؤلف المقابل للدراسة المنشورة في الحدود في صحة الفم: "حتى في الشباب البالغين الأصحاء، قد يكون للمستويات المنخفضة من الحمل الالتهابي الفموي تأثير على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في أمريكا الشمالية".



العناية بالأسنان لصحة القلب



التهاب دواعم السن هو عدوى شائعة تصيب اللثة وقد تم ربطها سابقا بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية: يعتقد العلماء أن العوامل الالتهابية قد تدخل مجرى الدم من خلال اللثة وتضر بالجهاز الوعائي.



وشرع كينغ وزملاؤه في دراسة الشباب الأصحاء حاليا دون تشخيص مشاكل اللثة لتحديد ما إذا كانت المستويات المنخفضة من التهاب الفم يمكن أن تكون ذات صلة سريريا بصحة القلب والأوعية الدموية.



