خطر تناول الأطفال للمشروبات الغازية

رغم أن مذاقها له سحر لا يستطيعون مقاومته، كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطفال المشروبات الغازية قبل سن الثانية يمكن أن يسبب زيادة الوزن في العشرينات من العمر، في حين أن الأطفال الذين يشربون عصير الفاكهة الطبيعي يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في المستقبل.



وقد تتبع بحث في جامعة سوانسي البريطانية 14 ألف طفل بريطاني منذ الولادة وحتى البلوغ، وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، أن الأطفال الذين شربوا المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر قبل سن الثانية اكتسبوا وزنا أكبر عندما كانوا في سن 24 عاما.



ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين شربوا عصير الفاكهة بدلا من المشروبات الغازية في سن مبكرة يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في وقت لاحق من الحياة.



وفي عمر 3 سنوات، لوحظ أن الأطفال الصغار الذين شربوا المشروبات الغازية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين والسكر، وكمية أقل من الألياف، في حين أن أولئك الذين تناولوا عصير التفاح يستهلكون كميات أقل من الدهون والسكر، وكميات أكبر من الألياف.



وكشفت الدراسة أن هناك صلة بين مشروبات الأطفال والخيارات الغذائية المختلفة، حيث أكل الأطفال الذين تناولوا عصير التفاح النقي (الطبيعي) المزيد من الأسماك والفواكه والخضراوات والسلطة، مقارنة بالأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية، فإنهم تناولوا المزيد من البرغر والنقانق والبيتزا والبطاطا المقلية واللحوم والشوكولاتة، والحلويات.