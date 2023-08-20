الجزائر تحضر لمشاركتها في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعا في إطار التحضيرات القائمة لمشاركة الجزائر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، الذي سيمتد من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقد توج هذا اللقاء باستعراض ومعالجة أهم الأسئلة ودراسة توصيات فوج العمل الذي سيشارك في هذه التظاهرة التي ستنظم تحت شعار "صحراء خضراء... بيئة أفضل"، والتي تعد كأول معرض دولي للبستنة يقام في منطقة الشرق الأوسط التي يغلب على بيئتها المناخ الصحراوي.

وبحسب البيان, فقد أشرفت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية على فوج العمل متعدد القطاعات والمكلف بالمشاركة في هذا المعرض و الذي يشمل إلى جانب وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الثقافة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية و وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

كما نوه البيان بأهمية الحدث على المستوى الاقتصادي والسياسي والعلمي، حيث سيتناول عدة مواضيع تتمثل في الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار، النوعية البيئية، والاستدامة البيئية.

ويهدف المعرض، الذي سيشهد مشاركة أكثر من 60 دولة و عدة منظمات دولية و إقليمية، إلى جمع دول العالم في مكان واحد لاستعراض الأفكار و الحلول المستقبلية بالإضافة إلى تبادل الخبرات و التجارب.

كما سيسمح للجزائر باستعراض تجربتها في المجال الزراعي و الغابي لاسيما الزراعة الصحراوية، من خلال التعريف بجميع أصناف النباتات و الأشجار المقاومة للجفاف.