4 قياسات لمعرفة ما إذا كنت بصحة جيدة

يقول أطباء إن 4 قياسات صحية فقط تعد المفتاح لمعرفة ما إذا كنت بصحة جيدة في منتصف العمر.



تشارك الطبيب العام الدكتورة آن ناينان، ومقرها لندن، كيفية متابعة القياسات الصحية التالية وسبب أهميتها.



- ضغط الدم



يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم قاتلا صامتا. وفي معظم الحالات، ليس من الواضح سبب ذلك - على الرغم من أن زيادة الوزن وتناول الكثير من الملح وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف هي عوامل خطر معروفة.



ونظرا لأنه يضع ضغطا إضافيا على الأعضاء بما في ذلك الأوعية الدموية والقلب والدماغ، فإنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف.



وتقول ناينان: "إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا، فقد لا تظهر عليك أي أعراض، لذا فإن الأمر يستحق إجراء الفحوصات السنوية مع طبيبك العام''.



ولا يمثل انخفاض ضغط الدم مشكلة عادة، ولكنه قد يسبب الإغماء والدوخة في بعض الحالات.



ويمكن أن تساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة في خفض ضغط الدم.



ويوصى بتقليل الملح وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل شرب الكافيين وعدم التدخين.



وتنصح ناينان مرضى ارتفاع ضغط الدم بإعطاء الأولوية للنوم وتناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء والذهاب للتنزه والراحة لتقليل التوتر.



- سكر الدم



يمكن أن يكون ارتفاع مستويات السكر في الدم مؤشرا على مرض السكري من النوع 2.



كما أن الشعور بالعطش الشديد، والتبول بكثرة والتعب وعدم وضوح الرؤية، كلها علامات منبهة للحالة.



ويحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا تتفاعل خلايا الجسم بشكل صحيح مع الهرمون.



وقالت ناينان: "لن تحتاج عادة إلى فحص مستوى السكر إلا إذا طلب طبيبك ذلك".



وتخبر NHS البريطانية مرضى السكري من النوع 2 بالحفاظ على السكر والدهون والملح عند الحد الأدنى.



كما تقترح أيضا ممارسة الرياضة وخفض مستويات التوتر وفقدان الوزن.



- الكوليسترول



الكوليسترول مادة دهنية يمكن أن تتراكم في الدم.



وينتج بشكل رئيسي عن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول، على الرغم من أنه يمكن أن يكون متوارثا أيضا في العائلات.



وعندما تكون المستويات مرتفعة للغاية، يمكن للمادة الشمعية أن تسد الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.



ومع ذلك، بدون اختبار قد يكون من الصعب اكتشافه.



ويمكن أن يُظهر فحص الدم عادة مستويات الكوليسترول لديك وقد يطلب منك بعض الأطباء الصيام مسبقا للحصول على قراءة دقيقة.



وتقول ناينان إن تغيير النظام الغذائي والأدوية يمكن أن يساعد في رفع مستوى الكوليسترول إلى مستوى صحي.



ومع ذلك، فقد يكون من الصعب خفض الكوليسترول. لكن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة وتقليل التوتر سيساعد معظم الحالات.



ويوصى بتقليل الأطعمة المصنعة الدهنية - مثل النقانق والجبن والكعك والبسكويت - وتناول المزيد من المكسرات والأسماك الزيتية.



- مؤشر كتلة الجسم



تقول ناينان: "يمكن أن يكون لزيادة الوزن تأثير على نوعية حياتك، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري وحتى بعض أنواع السرطان مثل سرطان الأمعاء والغدة الدرقية والثدي".



ويمكن أن يؤدي الوزن الزائد أيضا إلى زيادة هرمونات الجنس والنمو والالتهابات، والتي رُبطت بـ 13 نوعا من السرطان، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.



وقالت ناينان: "بالنسبة لمؤشر كتلة الجسم، نحتاج إلى مراعاة العمر والعرق والجنس".



وتتمثل أفضل طريقة لخفض مؤشر كتلة جسمك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، في اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام.