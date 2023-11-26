استشهاد إمام مسجد مع جميع أبنائه وأحفاده الـ53

استشهد الإمام الأستاذ عبد الناصر عوض، معلم في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وإمام مسجد سلمان الفارسي في قطاع غزة، مع جميع أبنائه وأحفاده، وعددهم 53 شهيدا. وأدى الشيخ عوض زيارة للمسجد الأقصى المبارك في جويلية الماضي، ولم يكن يدري بأنه بعد ثلاثة أشهر ستصعد روحه إلى السماء، مع جميع أبنائه وأحفاده، وعددهم 53 شهيدا، ومعظمهم من المعلمين والمهندسين والأطباء والأطفال والنساء.



ويشهد كل من عرفوا هذه الأسرة الشهيدة أنهم محبوبون وأصحاب أخلاق عظيمة ويحبون مساعدة الجميع، وكان موعد قضاء أنحابهم شهداء في 27 أكتوبر الماضي في قصف وحشي إسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن محرقة غزة خلّفت 20031 شهيدا، بينهم 8176 طفلا، بينما بلغ عدد المصابين 36,350، وعدد النازحين 1,730,000، كشكل من أشكال الانتقام من المدنيين الفلسطينيين.



