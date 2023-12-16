بلاغ هام لمديرية الضرائب

أكدت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم ديون يعود تاريخها لأزيد من أربع سنوات معفيون من عقوبات التحصيل في حالة دفع المبلغ الأساسي من الديون قبل يوم 31 ديسمبر 2024 كأقصى تقدير.

وأوضح ذات البيان، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مضيفا أن الديون الجبائية المعنية هي تلك التي كان تاريخ تحصيلها قبل 01 يناير 2020.

ويتعلق الأمر -يضيف المصدر- "بالديون المتكونة من ضرائب ورسوم خاصة بالجباية العادية والجباية المنجمية والبيئية بما فيها تصريحات "ج 50" غير المتبوعة بالدفع، والرسوم شبه الضريبية وكذا الغرامات القضائية.

وخلص ذات المصدر إلى أن الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء مدعوون إلى التقرب من قباضة الضرائب المنتمين إليها، من أجل إيداع طلب حسب النموذج القابل للتحميل من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب أو عبر ورق عادي.