أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط مخاوف من نقص الإمدادات. يأتي ذلك بعد انخفاض الصادرات من روسيا، وفي الوقت الذي أثارت فيه هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر مخاوف من تعطل إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري بنسبة 0.99%، لتصل إلى 77.31 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير بنسبة 1.04%، لتصل إلى 72.17 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) قد أنهيا تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 0.9% و0.2% على التوالي ليقطعا أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع الماضي، والذي أحيا الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة.