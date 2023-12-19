أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

ويأتي ذلك بعد الهجمات التي شنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية، وأجبر الشركات على تغيير مسار الناقلات. كانت أسعار النفط فد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع بنحو 2%، وسط مخاوف من نقص الإمدادات، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في مضيق باب المندب.

وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2024، بنسبة 0.12%، لتصل إلى 78.04 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير 2024، بنسبة 0.12%، لتصل إلى 72.73 دولارًا للبرميل،