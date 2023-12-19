نحو انجاز محطات متنقلة لتحلية مياه البحر

كشف المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطبة اليوم الثلاثاء أن مؤسسته تعتزم إنجاز محطات محلية متنقلة لتحلية مياه البحر في إطار الشراكة قصد تلبية الحاجيات المستعجلة للماء الشروب بالنسبة للمجمعات السكنية الصغيرة والقطاع الفلاحي.

وفي تدخل له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أكد بوطبة أن شركته "تعكف على إعداد استراتيجية واختيار شريك من أجل انجاز محطات متنقلة لتحلية المياه حتى تتمكن من تزويد أي مجمع سكني صغير سواء بالمياه الشروب أو بالمياه المخصصة للفلاحة".

وكمرحلة أولى، سيتم إطلاق هذا المشروع في إطار " شراكة صغيرة ليتم بعدها إدماج المكونات بنسبة 40 بالمئة بحلول سنة 2025" على حد قوله.

في هذا الخصوص، أوضح المتحدث أن هذا الحل سيسمح لكل محطة متنقلة بإنتاج كمية تتراوح ما بين 2.500 إلى 2.700 متر مكعب /يوميا، مضيفا أن "هذه المحطات التي ستصنع حسب الطلب وستوزع على جميع أرجاء البلد".

وفيما يتعلق بمشاريع المحطات الـ5 التي أُسندت إلى شركته، طمأن بوطبة أن "أشغال إنجاز هذه المشاريع المقررة في 5 ولايات ساحلية ( وهران وتيبازة وبومرداس وبجاية والطارف) جارية حاليا وسيتم استلامها بحلول نهاية 2024" .