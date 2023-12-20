اكتشاف السبب الرئيسي للحكة!

اكتشف باحثون من جامعة هارفارد أن العملية التي تثير الرغبة في الحك منفصلة عن سبب الأكزيما نفسها.



وتُعرف الأكزيما بأنها مجموعة من الأمراض الجلدية الالتهابية التي تسبب الحكة وجفاف الجلد والطفح الجلدي والبقع المتقشرة والالتهابات.



ويمكن أن تتفاقم الحالة إلى حد أنها تصبح منهكة، مع التهاب الجلد في جميع أنحاء الجسم.



وحدد الباحثون المكورات العنقودية الذهبية، وهي نوع شائع من بكتيريا الجلد، باعتبارها العامل المسؤول عن الحكة.



وفي الدراسة، عرّض الباحثون الفئران للمكورات العنقودية الذهبية، ما تسبب في إصابتها بحكة شديدة تفاقمت على مدار عدة أيام وأدت إلى تلف الجلد.



ثم عدّل فريق البحث إصدارات مختلفة من ميكروب المكورات العنقودية الذهبية للعثور على الإنزيمات المسؤولة عن الحكة. واكتشفوا أن الإنزيم البروتيني V8 هو المسؤول.



كما وجد الباحثون أن هذا الإنزيم يتفاعل مباشرة مع الخلايا العصبية الموجودة في الجلد، والتي تطلق إشارة إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الرغبة في الحك.



وقال إسحاق تشيو، الأستاذ المساعد في علم المناعة في كلية الطب بجامعة هارفارد: "وجدنا أن الحكة يمكن أن تكون ناجمة مباشرة عن مسببات الأمراض البكتيرية - المكورات العنقودية الذهبية - وهو ميكروب شائع جدا يوجد في حوالي 30% من الأشخاص، وخاصة في الأنف".