أي مستوى مثالي للسكر في الدم؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن مستوى السكر في الدم أثناء التوقف عن الأكل، أي بعد حوالي ثماني إلى عشر ساعات دون تناول الطعام، يتراوح بين 60 ميليغرام/ديسيلتر و 100 ميليغرام / ديسيلتر لدى البالغين الأصحاء بدون مرض السكر.



لذلك يقوم مرضى السكري بحقن الأنسولين من أجل الوصول إلى مستوى السكر في الدم المثالي والآمن لحالتهم. وكما تم توضيحه مسبقا فإن القيمة المستهدفة للأشخاص الأصحاء من 60 إلى 100 ميليغرام/ديسيلتر عند الصيام ومن 90 إلى 140 ميليغرام/ديسيلتر بعد تناول الطعام. وبالنسبة لمرضى السكر من النوع 1 فهي من 90 إلى 120 ميليغرام/ديسيلتر على معدة فارغة ومن 130 إلى 160 ميليغرام/ديسيلتر بعد الأكل. وهي أعلى عند مرضى السكري من النوع 2، حيث تتراوح القيمة من 100 إلى 125 ميليغرام/ديسيلتر على معدة فارغة و140 إلى 199 ميليغرام/ديسيلتر بعد الأكل.



ويذكر أن داء السكري هو اضطراب مرضي في التمثيل الغذائي للسكر والذي، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة. ومن المؤكد أن الاتجاه مشابه في جميع أنحاء العالم، يعني أن حالات الإصابة بالسكري، الذي يرتبط غالبا بأنماط حياة غير صحية وبالسمنة، تزداد سنويا. ويعتقد الباحثون أن ارتفاع معدل الحالات الجديدة من مرض السكري له علاقة بالتأثيرات البيئية المتغيرة - بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة والالتهابات الفيروسية وتضاؤل التنوع البيولوجي - أو بالتفاعل المعقد لهذه العوامل وعوامل أخرى وراثية.