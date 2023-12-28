توقيع اتفاقية بين اتصالات الجزائر و"جازي"

وقعت كل من اتصالات الجزائر ومتعامل الهاتف النقال "جازي" اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بينهما بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين

وحسب بيان مشترك للمؤسستين، فقد جرت مراسم التوقيع بمقر مؤسسة "جازي" بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، بحضور كل من المدير العام لمؤسسة "جازي"، محي الدين علوش، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، إلى جانب إطارات المؤسستين.

وتشمل هذه الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة بين المؤسستين العموميتين عدة مجالات، لاسيما الترويج للمنتجات والخدمات وتطوير المحتوى الرقمي، مما يبرز إرادتهما المشتركة للمساهمة في تطوير الاتصالات في الجزائر.