المنتخب المصري يتأهل بشق الأنفس

ضمن المنتخب المصري، اليوم الإثنين، تأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، رغم تعادله مع نظيره الرأس الأخضر، بهدفين مقابل هدفين على ملعب فيليكس بواني في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ولم يستطع زملاء الحارس الشناوي تجاوز المنافس المتاهل مسبقا وأراح عدة لاعبين أساسيين، حيث تلقى الفراعنة هدفا أولا في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس، ثم عدل تريزيقيه في الدقيقة 50، وأضاف زميله مصطفى محمد الثاني في الدقيقة 90+3 قبل أن يعدل منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 90+9.

وأنهى المنتخب المصري دور المجموعات في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات خلف المتصدر الرأس الأخضر بسبع نقاط.

وفي المقابلة الأخرى عن المجموعة الثانية، تعادلت غانا مع الموزمبيق بهدفين مقابل هدفين، حيث بقي المنتخبان يتقاسمان المركز الثالث بنقطتين لكل منهما.