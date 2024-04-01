نفطال تفند..

فندت شركة نفطال كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبعية الشاحنة لنقل الوقود، التي احترقت في الطريق السيار، أمس الأحد، لأسطولها أو لأسطول متعامليها.

وفي بيان لذات الشركة، قال: إنه "إثر الحادث الأليم لانقلاب شاحنة لنقل الوقود، اليوم 31 مارس 2024، في الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولاية سطيف والذي أدى إلى نشوب حريق عقب انفجار مقطورة نقل الوقود، تنفي نفطال كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبعية هذه الشاحنة لأسطولها أو لأسطول متعامليها."

وقد حذرت مصالح الدرك الوطني، أمس مستعملي الطريق السيار (شرق - غرب) في شطره الرابط بين ولايتي سطيف وقسنطينة بالضبط بعد محول العلمة إتجاه قسنطينة، بسبب إحتراق شاحنة مقطورة.

كما أعلنت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس، عن وصول قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف إلى مستشفى زرالدة للحروق الكبرى عن طريق مروحية الحماية المدنية بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثانية رفقة مدير الحماية المدنية لولاية سطيف أثناء عملية اخماد حريق شاحنة ذات صهريج لنقل المواد سريعة الالتهاب.

كان في استقباله المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف للاطمئنان على حالته والسهر على ضمان التكفل الجيد به.

أضافت مصالح الحماية، أنه "تبعا لتدخل اخماد حريق شاحنة ذات صهريج لنقل المواد الخطيرة، أمس، على الساعة 11سا45د بسطيف وأثناء عملية الاخماد تم انفجار الصهريج مما أدى إلى إصابة عنصرين من عناصر الحماية المدنية بحروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم "مدير الحماية المدنية لولاية سطيف وقائد الوحدة الرئيسية " أين تم تحويل قائد الوحدة الرئيسية عن طريق مروحية الحماية المدنية الى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالجزائر العاصمة.