جديد قضية "مقتل رجل أعمال " بالوادي

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن تفاصيل وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي.

وجاء في بيان لذات المصالح، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، اصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بيانا اشار فيه انه في صباح يوم 2024/04/30 تلقت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية الوادي، بلاغا عن وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي، و على الفور تم إخطار وكيل الجمهورية بالواقعة و انتقل رفقة مصالح الأمن والطبيب الشرعي إلى هذا المسكن وتبين من المعاينات الأولية وجود جثة لشخص بالغ من جنس ذكر كان مكبل الرجلين وإحدى اليدين".

وعليه أمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق ابتدائي معمق في الوقائع، وباستعمال الوسائل العلمية والتقنية تم تحديد هوية ثلاثة (03) مشتبه فيهم.

وبعد إصدار الإذن بتمديد الاختصاص والتفتيش المصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية الوادي تم توقيف أثنين منهم بولاية سوق أهراس ومشتبه فيه بولاية ورقلة.

كما تم استرجاع مركبة تم سرقتها من الضحية بعد التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية ونيابات الجمهورية.

سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة فور انتهاء التحقيق الابتدائي.