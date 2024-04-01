تيزي وزو: تنظيم أضخم مائدة إفطار جماعي

شهدت ولاية تيزي وزو أمس، أجواء رمضانية بامتياز حيث شارك المئات في إفطارٍ جماعي ضخم جمع الأيتام والأرمل والعائلات والمواطنين وكما عرف مشاركة أكثر من 3000 صائم،

وكذا حضور والي تيزي وزو السيد دومي جيلالي وإلى جانب حضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى وشخصيات فنية وثقافية ورياضة ومن بينهم فريق شبيبة القبائل وغيرهم

وتجدر الإشارة، إلى أن فعاليات هذه المبادرة الخيرية من تنظيم الجمعية الوطنية الخيرية كافل اليتيم بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبرعاية من دومي جيلالي والي ولاية تيزي وزو احتضنها ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، تحت شعار الجزائر بيتنا وفي الأخير عرفت المبادرة الخيرية توزيع ملابس العيد لأكثر من 2000 طفل وكذا شهادات ومبالغ مالية و هدايا تتمثل في الحصول على عمرة لكل وكما تم تكريم العشرة الأوائل من حفظة القرآن و المتفوقين في مختلف الأعمار من الذكور و الإناث.

إضافة الى تكريم 10 من النساء الأرامل. وتكريم الأطفال المتفوقين في الدراسة من مختلف الأطوار. ومن جهة أخرى أكد أحد المنظمين إن الهدف من هذا الإفطار الجماعي هو لم الشمل، وهو ليس قضية أكل أو شرب، بل لم الشمل واللقاء والتأكيد على أن الشعب الجزائري يد واحدة متلاحم.