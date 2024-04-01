توقيف عصابة تهريب المهاجرين ببرج بوعريريج

وضعت فرقة الدرك الوطني حدا لنشاط أفراد عصابة تنشط في تهريب المهاجرين ببرج بوعريريج.

العملية جاءت حسب المساعد عنتر سعيود المكلف بخلية الإعلام بمجموعة الدرك برج بوعريريج، إثر شكوى من أحد الضحايا، تم إثرها فتح تحقيق ومتابعة لعناصر الشبكة المختصة في تهريب المهاجرين وتزوير الوثائق الإدارية والنصب والاحتيال، مكنهم من سلب مبالغ مالية كبيرة من ضحاياهم مقابل وعود تسليمهم بطاقات إقامة، وعقود عمل في دولة أجنبية وانتهت التحقيقات بتوقيف أربعة متهمين، تتراوح أعمارهم بين 28 و60 سنة، وحجز وثائق إدارية مزورة، منها بطاقات إقامة وعقود عمل وملفات طلب تأشيرة إضافة إلى نسخ جوازات سفر وهواتف وأجهزة نسخ، وتم تقديم المتهمين لوكيل الجمهورية والجهات المختصة قضائيا.