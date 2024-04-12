جديد "مجزرة" سيدي بلعباس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سفيزف التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس مساء اليوم الجمعة بإيداع خمسة مشتبه فيهم لضلوعهم في مجزرة مصطفى بن إبراهيم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس على فترات متفرقة من الأيام الماضية الحبس نظير تطبيق إجراء الرقابة القضائية على موقوفين اثنين، فيما تم إصدار أمر بتوقيف المشتبه فيه الثامن "ب.ز" المنحدر من ولاية تلمسان والموجود إلى يومنا هذا في حالة فرار .

وسيتابع الموقوفون بتهم ثقيلة أبرزها جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وجناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد مع جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد إضافة إلى جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والليل واستحضار مركبة ، وذلك دون غض النظر عن جناية اخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية ، مع الإشارة في الأخير إلى تأكيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف على تواصل التحقيقات بعد إشارته خلال البيان المقتضب الذي تلاه على ممثلي وسائل الإعلام في حدود الساعة السابعة والنصف مساء إلى التماس النيابة إيداع جميع الأطراف الحبس المؤقت.