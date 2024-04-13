استمرار تساقط الأمطار إلى غد الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار تساقط أمطار غزيرة، تتعدى 80 ملم محليا، على الجنوب الشرقي للبلاد.

وفي نشرية خاصة جديدة، توقعت تهاطل أمطار غزيرة، تتعدى 40 ملم، على ولايات: المنيعة، غرداية، وورقلة، وذلك ابتداء من التاسعة مساء، إلى غاية التاسعة من مساء يوم غد الأحد.

وأضاف المصدر، أن أمطارا غزيرة ستجتاح ولايات باتنة، خنشلة وبسكرة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف الليل.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة تتعدى 80 ملم محليا، تجتاح ولايات ورقلة، الوادي الأغواط، غرداية، تقرت، الجلفة، المنيعة، المغير، أولاد جلال والمسيلة، وذلك إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الأحد.

فيما ستشهد ولايات: البيض، تيميمون، الجلفة، أولاد جلال، غرداية، الأغواط والمنيعة، رياحا قوية، تتعدى 60 كلم/سا، وذلك إلى غاية السادسة مساء.