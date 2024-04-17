"الفاف" تؤكد ما انفردت به "الخبر"

أصدرت الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، بيانا أكدت فيه ما انفردت به "الخبر" حول إجراء لقاء دور نصف النهائي بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة دون جمهور.

وجاء في بيان الهيئة الكروية "عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، اجتماعًا يوم الأربعاء 18 أفريل في مقر الاتحاد مع رؤساء الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر، لحثهم على بذل المزيد من الجهود لتعزيز قيم الروح الرياضية واللعب النظيف والاحترام، بهدف ضمان أن تظل هذه المنافسة احتفالًا كرويًا وطنيًا يعكس صورة إيجابية للرياضة.

كما شجع رئيس الاتحاد الرؤساء على اتخاذ إجراءات ملموسة لتهدئة الجماهير ومواجهة ظاهرة العنف التي تتعارض تمامًا مع قيم الرياضة."

وأضاف "خلال الاجتماع، تمت مناقشة شروط تنظيم المباريات بروح المسؤولية والحكمة لضمان السير الحسن لها والحفاظ على النظام العام وسلامة الجماهير.

وقد تم الاتفاق بالإجماع على إقامة المباريات في ملاعب محايدة وفقًا للوائح المنافسة، مع اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.

وبعد القرعة التي جرت في نفس اليوم وبُثت مباشرةً على التلفزيون العمومي، تم تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الجزائر 2024 على النحو التالي:

– مولودية الجزائر ضد شباب قسنطينة، في ملعب ميلود هدفي بوهران، يوم 2024/04/23، الساعة 20:45. ملاحظة: المباراة تُلعب دون جمهور.

– شباب بلوزداد ضد اتحاد العاصمة، في ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، يوم 2024/04/24، الساعة 20:45. ملاحظة: توزيع التذاكر 50% لكل فريق."