جديد قضية تبييض الأموال (فيديو وصور)

نشرت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، صورا للمحجوزات التي تم استرجعها، خلال معالجة، قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

والقضية التي كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية أمس الاثنين، أسفرت عن إيداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.