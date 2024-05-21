السفارة الإيرانية بالجزائر تستقبل التعازي هذا الأحد

أعلنت السفارة الإيرانية في الجزائر استقبال التعازي بمقرها في حيدرة، يوم الأحد 26 ماي 2024، وذلك إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وجاء في بيان السفارة، اليوم الثلاثاء: "تهدي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر أطيب تحياتها و تتشرف بان تحيطكم علما بأنه على إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، والذي أودى إلى وفاة فخامة السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية والسيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الشؤون الخارجية والوفد المرافق لهما، فإن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر ستقبل التعازي بهذه المناسبة الأليمة في يوم الأحد 26 ماي وذلك بمقرها في حيدرة بارادو، من الساعة 10.00 إلى الساعة 12.00 صباحاً ومن الساعة 14.00 إلى الساعة 17.00 مساء".