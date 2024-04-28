حقائق صادمة في قضية شبكة ناشطة في تبييض الأموال

أعلن مجلس قضاء الجزائر، عن نتائج التحقيق في قضية شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ تم فتح تحقيق ابتدائي .

وأوضح بيان لذات المجلس، أن التحقيق الابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها " ب. د.خ" في الوقائع باستعماله السجلات تجارية أشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

وأضاف المصدر أن هذه الأموال يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.

وبناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار إذن بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، يضف البيان.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم " ب.د.خ " وشركته ومن معهم.

وقام قاضي التحقيق – وفق المصدر - باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية، مشيرا إلى أن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا.