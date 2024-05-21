ڨالمة: حجز كمية معتبرة من المهلوسات وملياري سنتيم

أطاحت قوات الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة بمجموعة إجرامية منظمة، تنشط في مجال الحيازة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية ، تتكون من 08 أشخاص ، أحدهم في حالة فرار.

وقد حجزت منهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ معتبر من الأموال من عائدات الاتجار ومركبات وهواتف نقالة.

استنادا إلى بيان لمصالح خلية الإعلام للمديرية الولائية لأمن ولاية قالمة ، فقد أوقعت مصالح الشرطة القضائية بالمجموعة الإجرامية المقدر عدد أفرادها بـ 08 أفراد ، تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و59 سنة ، الذين يوجد أحدهم في حالة فرار، أُوقع بأفرادها في ضوء معلومات مُتحصّل عليها، مفادها وجود أحد الأشخاص المشتبه فيهم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية داخل مدينة قالمة ، بـ" اتخاذ مسكنه العائلي مكانا لتخزينها".

وعلى الفور، مثلما يقول بيان مصالح الأمن، تحرّكت مصالح فرقة البحث والتدخل بإعداد خطة عملياتية محكمة التنسيق ، أسفرت عن توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم على مستوى ولاية قالمة، فيما يظل مشتبه فيه ثامن في حالة فرار.

الأشخاص الموقوفون، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم وبشأن مساكنهم، تمّ ضبط وحجز منهم كمية من المؤثرات العقلية، قدرتها مصادرنا بما لايقل عن 7920 كبسولة، مبلغ مالي من عائدات الاتجار بهذه السموم ، يفوق 02 ملياري سنتيم بالعملة الوطنية ،بالإضافة إلى 05 مركبات استعملت في نقل المؤثرات العقلية وهواتف نقالة.

أفراد المجموعة الإجرامية ، بعد توقيفهم وحجز ما بحوزتهم ، تم تحويلهم إلى المصلحة الشرطية ،أين كون ضدهم ملف قضائي عن أفعال "حيازة ، نقل وتخزين بضاعة أجنبية قابلة للتهريب (مؤثرات عقلية) داخل الإقليم الجمركي دون تقديم ما يثبت حيازتها إزاء التشريع الجمركي بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال ".

وقد تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة قالمة ، التي أصدرت في حق 06 منهم أمر إيداع ، وأصدرت في حق المشتبه فيه الثامن رقابة قضائية ، في انتظار توقيف المشتبه فيه الثامن الفار ، ومحاكمة عناصر هذه الجماعة الإجرامية الخطيرة.