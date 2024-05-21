حجز 8640 قرص مهلوس بسكيكدة

تمكن فرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن سكيكدة من توقيف 3 أشخاص وحجز 8640 كبسولة من المؤثرات العقلية العملية التي تصفها المصلحة بالنوعية من نوعها جاءت إثر تحري وبحث ميداني من قبل الفرقة بعد رصدها وتشخيصها لنشاط مشبوه لشخصين ينشطان في ترويج المؤثرات العقلية باستعمال مركبة، وبناء على معلومات تحصلت عليها المصلحة تم تحديد مسار المركبة التي تم توقيفها في حاجز أمني نصب بأحد أحياء مدينة حمادي كرومة شرقي سكيكدة وكان على متنها المشتبه فيهما مع ضبط 8640 كبسولة من بريقابلين عثر عليها بعد تفتيش دقيق حسب خلية الصحافة والإعلام للأمن الولائي مخبأة داخل الصندوق الخلفي للسيارة على شكل رزم.

كما تمكنت الفرقة من توقيف شخص ثالث بإحدى الولايات الشرقية مثلوا جميعا أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة سكيكدة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس.