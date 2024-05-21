منصب جديد لسعدان

عينت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رسميا، المدرب الوطني الأسبق، رابح سعدان، في منصب منسق عام على مستوى الكلية التقنية.

وخلال كلمة الافتتاح التي ألقاها اليوم الأمين العام للفاف، نذير بوزناد، باسم رئيس الاتحادية، وليد صادي، لفت الانتباه إلى أن الفاف تحرص على الاستعانة بالكفاءات وتقديرها ومنحها الفرصة لخدمة الكرة الجزائرية.

وأضاف بوزناد، في كلمته بفندق إينايا باب الزوار بالجزائر العاصمة، بأن الفاف تجسد مشاريعها وتصورها فعليا على أرض الواقع، من خلال الاستعانة بخدمات أحد قامات الجانب التقني في الجزائر، على أن يكون "الشيخ" سعدان همزة وصل بين القاعدة التقنية للكرة الجزائرية والإتحادية، مع العمل أيضا بوتيرة متسارعة وفعالة مع المدير الفني الوطني.

وحضر رابح سعدان، اليوم، الدورة الثانية لاجتماع الكلية التقنية بحضور فنيي الأندية الجزائرية، حيث أكد بوزناد، في السياق، أن الفاف ستأخذ بعين الاعتبار رؤية الفنيين بشأن طريقة تصحيح مسار الكرة الجزائرية.