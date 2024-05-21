الرابطة تتراجع

قررت رابطة كرة القدم المحترفة، تقديم مباراة الجولة الـ 27 من بطولة المحترف الأول التي ستجمع اتحاد العاصمة بجمعية الشلف إلى السبت 25 ماي بملعب 5 جويلية على أن تجري مباراة شباب بلوزداد وضيفه مولودية البيض عن ذات الجولة في اليوم الموالي (الأحد 26 ماي) مع باقي مباريات الجولة لتتراجع عن التزامها الأخير الخاص ببرمجة كامل مباريات الجولات الخمسة الأخيرة من الموسم الكروي الحالي في نفس اليوم ونفس التوقيت بداعي تفادي الكولسة وترتيب المباريات.

وكانت الرابطة قد اقترحت اللجوء إلى عملية القرعة للفصل ما بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بخصوص الفريق الذي سيستفيد من الاستقبال بملعب 5 جويلية مع تحويل المباراة الثانية إلى مصطفى تشاكر (ملعب نيلسون مانديلا ترك تحت تصرف المنتخب الأول) نزولا عند الالتزام الذي قطعه الرئيس "المؤقت" للرابطة، محمد أمين مسلوق على هامش نهائي كاس الرديف (استثناء مباراة الداربي العاصمي بين المولودية والاتحاد نزولا عند طلب التلفزيون العمومي) قبل أن تتراجع وتقرر تقديم مباراة الإتحاد وجمعية الشلف إلى يوم السبت بدعوى انها غير معنية بحسابات السقوط مقارنة بأهمية المباراة الثانية أين أصبح مولودية البيض طرفا مباشرا في صراع البقاء.